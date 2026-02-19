Voti Bologna-Brann | Castro protagonista Cambiaghi decisivo Zortea e Ferguson in difficoltà

Durante la partita di andata dei playoff di Europa League tra Bologna e Brann, Castro ha preso il comando del gioco, contribuendo con un gol e molte azioni pericolose. Cambiaghi ha segnato il gol decisivo che ha deciso l’incontro. Zortea e Ferguson hanno faticato a mantenere il ritmo e sono stati spesso messi sotto pressione dalla squadra avversaria. La partita si è conclusa con una vittoria importante per il Bologna, che ora guarda avanti con fiducia in vista del ritorno. Il match si è giocato davanti a un pubblico caldo e appassionato.

brann bologna: nel contesto della sfida d'andata dei playoff di europa league 20252026, le valutazioni ufficiali attribuite ai giocatori di entrambe le squadre sintetizzano l'andamento della partita. si compilano i voti individuali, con sostituzioni annotate accanto ai relativi calciatori. nota: le sostituzioni indicate tra parentesi seguono l'ordine di ingresso in campo e i relativi cambi di valutazione, dove presente. Pagelle Brann Bologna: Castro illumina, Cambiaghi incisivo! Male Zortea e Ferguson. I VOTICastro ha trascinato il Brann con due gol decisivi, mentre Cambiaghi si è reso protagonista con un assist importante. Bologna ok in Norvegia: Castro stende il BrannGli uomini di Italiano si impongono nell'andata dei play off di Europa League grazie ad una prodezza del centravanti. Brann – Bologna 0-1 cronaca e highlights: Castro indirizza la qualificazione! – VIDEOBrann - Bologna 0-1 cronaca e highlights: I rossoblu soffrono ma portano a casa una vittoria importante per gli ottavi.