Castro ha trascinato il Brann con due gol decisivi, mentre Cambiaghi si è reso protagonista con un assist importante. La partita si è accesa nel primo tempo, quando i norvegesi hanno preso il comando del gioco. Zortea e Ferguson hanno deluso le aspettative e hanno mostrato difficoltà difensive. Il Bologna ha cercato di reagire, ma ha faticato a trovare spazi. La sfida ha regalato emozioni e occasioni da goal per entrambi i lati. Ora si attende il prossimo incontro tra le due squadre.

© Calcionews24.com - Pagelle Brann Bologna: Castro illumina, Cambiaghi incisivo! Male Zortea e Ferguson. I VOTI

