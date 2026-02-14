Voti Como-Fiorentina | Fagioli protagonista Kean decisivo Morata in difficoltà

Nella partita tra Como e Fiorentina, giocata ieri pomeriggio, la scelta di mettere in campo un modulo offensivo ha portato a molte occasioni da gol. Fagioli ha mostrato tutta la sua freschezza, risultando il più brillante in campo con una prestazione che ha attirato l’attenzione. Kean, invece, ha segnato il gol decisivo, confermando la sua capacità di farsi trovare pronto sotto porta. Morata, invece, ha faticato a trovare ritmo e si è spesso trovato isolato in attacco, lasciando i tifosi della Fiorentina delusi.

formazione e rendimento: 4-2-3-1 con Butez tra i pali (6), Vojvoda (5.5) sostituito al 72' da Caqueret (6); Ramon 5.5, Kempf 5, Valle 5.5 (subentrato al 46' Moreno 6); Perrone 5 (57' Addai 5.5), Da Cunha 6; Kuhn 5.5 (46' Rodriguez 6.5), Nico Paz 5, Baturina 5.5; Douvikas 5.5 (57' Morata 5). Allenatore: Fabregas. formazione e rendimento: 4-3-3 con De Gea 6; Dodò 6, Pongracic 6.5, Ranieri 6.5, Parisi 5; Mandragora 6.5, Fagioli 7 (84' Ndour s.v.), Brescianini 6.5; Harrison 6, Kean 7 (84' Piccoli s.v.), Solomon 6.5. Allenatore: Vanoli. I punteggi assegnati coprono l’intera manifestazione e riflettono una partita equilibrata, con variazioni legate al minutaggio delle sostituzioni e all’impatto dei singoli interpreti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Durante la partita tra Como e Fiorentina, Fagioli ha dimostrato il suo talento segnando un gol decisivo, mentre Kean ha confermato la sua abilità con un’altra rete.

Durante la partita tra Como e Fiorentina, Fagioli e Kean hanno segnato i gol che hanno consegnato la vittoria alla Juventus, mentre Morata è stato espulso al 70° minuto.

Highlights Coppa Italia Fiorentina vs Como 1 - 3 (Piccoli, S. Roberto, N. Paz, Morata)

