La Pallavolo Massa Carrara prosegue il suo cammino nel girone A della Prima Divisione maschile, consolidando la posizione in classifica con l’ottava vittoria contro l’Apuania San Marco. Dopo nove giornate, la squadra si conferma tra le protagoniste del campionato, mantenendo un percorso positivo e stabile. Un risultato che testimonia la crescita e la determinazione del team nel corso della stagione.

C’è una Pallavolo Massa Carrara dominante nel girone A della Prima Divisione maschile. La squadra apuana è saldamente al comando della classifica dopo 9 giornate con 25 punti all’attivo frutto di 8 vittorie. Nell’ultima giornata i massesi si sono aggiudicati alla palestra della scuola Don Milani il derby contro l’ Apuania San Marco imponendosi col risultato di 3 a 1. Perso il primo set (19-25) i padroni di casa hanno iniziato a carburare aggiudicandosi i tre parziali seguenti con i punteggi di 25-21, 25-14 e 25-21. Fin qui la Pallavolo Massa Carrara ha perso un solo match, al tie-break, a Montecatini Terme contro il Montebianco Volley, terzo in graduatoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley In Prima Divisione vola Massa Carrara. Ottava vittoria contro l'Apuania San Marco

