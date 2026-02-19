Il prezzo del caffè qui è ok sulle iguane non so dove vogliamo andare a parare | l’esilarante collegamento di una giornalista ubriaca

Una giornalista ha fatto un collegamento imbarazzante durante i Giochi invernali di Milano Cortina, a causa dell’alcol. Con lo sguardo perso e parole sconnesse, ha parlato di caffè e di iguane senza senso, sorprendendo il pubblico e i colleghi. La scena ha fatto il giro del web, diventando un meme virale. La sua confusione ha attirato l’attenzione sui rischi di lavorare sotto effetto di alcol durante eventi live. La sua performance resta tra le più imbarazzanti mai viste in diretta televisiva.

Sguardo smarrito, parole confuse e incomprensibili, frasi quasi prive di senso. Quello che doveva essere un semplice collegamento dai Giochi invernali di Milano Cortina si è trasformato in un caso mediatico internazionale e senza dubbio in uno dei video memorabili che le Olimpiadi di Milano-Cortina ci lascerà. Protagonista, suo malgrado, la giornalista australiana Danika Mason, volto di Channel 9 e inviata del programma Today. Durante il collegamento dedicato agli eventi sportivi della giornata, Mason è apparsa con voce impastata e lo sguardo poco lucido per poi dire cose del tutto fuori contesto, come il prezzo del caffè.