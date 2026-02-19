Giornalista australiana alticcia in diretta da Livigno | il collegamento diventa virale

La giornalista australiana Danika Mason ha causato scalpore durante una diretta da Livigno, diventando virale sui social media. Durante il collegamento per il programma “Today”, Mason appariva visibilmente alticcia, con voce impastata e gesti strani sulla neve. Ha cercato di disegnare un angelo sulla neve con le mani, attirando l’attenzione di molti telespettatori. La scena ha suscitato commenti e meme online, mentre i telespettatori si chiedono cosa sia successo realmente durante la trasmissione. La sua performance ha lasciato molti senza parole.

Danika Mason, inviata di Channel Nine, è apparsa alterata durante il collegamento per le Olimpiadi: il video conquista i social. Poi le scuse Il giorno successivo Mason ha ammesso di aver bevuto qualcosa prima della diretta, parlando di una “valutazione sbagliata della situazione” e citando freddo, altitudine e mancanza di un pasto come fattori aggravanti. La giornalista si è detta “imbarazzata” e ha assunto la piena responsabilità dell’accaduto. Il video ha scatenato commenti ironici e critiche sui social, e dibattiti in Australia sulla gestione dei collegamenti in diretta e sugli standard professionali dei produttori televisivi.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

