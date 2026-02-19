Vittozzi e Ghiotto portabandiera Italia a cerimonia chiusura Milano-Cortina

Vittozzi e Ghiotto rappresentano l’Italia alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano-Cortina 2026, che si terrà domenica sera all'Arena di Verona. La scelta è motivata dalla loro performance durante le competizioni e dal ruolo di portabandiera assegnato loro dai comitati sportivi italiani. Entrambi sono atleti di spicco nel settore dello sci alpino e hanno vinto medaglie importanti. La loro presenza simbolica sottolinea il successo degli atleti italiani durante i giochi. La cerimonia si prepara a essere un momento di grande emozione.

MILANO - Sarà una coppia simbolo dell'Italia Team a guidare il Tricolore nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica sera all'Arena di Verona. I campioni olimpici Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto sono stati scelti come portabandiera azzurri per l'atto conclusivo di questa rassegna a cinque cerchi, che cala il sipario su un'edizione entrata di diritto nella storia dello sport italiano. La biathleta friulana, protagonista di un'Olimpiade di altissimo livello coronata con il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano (nell'inseguimento) e l'argento nella staffetta mista, si è confermata, con talento e determinazione, tra le grandi interpreti internazionali della disciplina, simbolo di resilienza dopo l'infortunio che le ha fatto saltare l'intera stagione 20242025.