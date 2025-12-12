Arianna Fontana concede il bis | sarà portabandiera nella cerimonia d' apertura di Milano-Cortina 2026

Arianna Fontana è stata confermata come portabandiera italiana per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Dopo aver ricoperto lo stesso ruolo a Pyeongchang 2018, l’atleta di short track rappresenterà nuovamente l’Italia in un evento che si svolgerà il 6 febbraio allo stadio di San Siro.

Arianna Fontana sarà, ancora una volta, la portabandiera dell'Italia in occasione di una cerimonia di apertura delle Olimpiadi: era già accaduto in Corea del Sud, a Pyeongchang, nel 2018 e succederà di nuovo il prossimo 6 febbraio allo stadio di San Siro in occasione della cerimonia inaugurale. Sondriotoday.it

Saranno Amos Mosaner e Federica Brignone, Federico Pellegrino e Arianna Fontana i portabandiera dell'Italia a Milano-Cortina 2026

Saranno Amos Mosaner e Federica Brignone, Federico Pellegrino e Arianna Fontana i portabandiera dell'Italia a Milano-Cortina 2026 - Il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano la Cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026 ... msn.com

Short track, Europei: la staffetta azzurra è d'oro, Fontana concede il bis - Grande giornata per la spedizione azzurra agli Europei di Short Track in corso a Dresda, in Germania. corrieredellosport.it

Radio1 Rai. . #Olimpiadi Scelte le coppie #portabandiera nelle cerimonie di apertura dei Giochi invernali #MilanoCortina2026: Arianna Fontana e Federico Pellegrino per Milano e Federica Brignone e Amos Mosaner per Cortina. Appuntamento al 6 febbraio. - facebook.com facebook

???????? ?? ???????????? ?????????????????????????? ???? Arianna Fontana e Federico Pellegrino saranno alfieri azzurri a Milano, mentre Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina #HomeOfTheOlympics #Olympics #MilanoCortina2026 x.com