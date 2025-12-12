Arianna Fontana concede il bis | sarà portabandiera nella cerimonia d' apertura di Milano-Cortina 2026

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arianna Fontana è stata confermata come portabandiera italiana per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Dopo aver ricoperto lo stesso ruolo a Pyeongchang 2018, l’atleta di short track rappresenterà nuovamente l’Italia in un evento che si svolgerà il 6 febbraio allo stadio di San Siro.

Arianna Fontana sarà, ancora una volta, la portabandiera dell'Italia in occasione di una cerimonia di apertura delle Olimpiadi: era già accaduto in Corea del Sud, a Pyeongchang, nel 2018 e succederà di nuovo il prossimo 6 febbraio allo stadio di San Siro in occasione della cerimonia inaugurale. Sondriotoday.it

Saranno Amos Mosaner e Federica Brignone, Federico Pellegrino e Arianna Fontana i portabandiera dell'Italia a Milano-Cortina 2026

arianna fontana concede bisSaranno Amos Mosaner e Federica Brignone, Federico Pellegrino e Arianna Fontana i portabandiera dell'Italia a Milano-Cortina 2026 - Il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano la Cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026 ... msn.com

Short track, Europei: la staffetta azzurra è d'oro, Fontana concede il bis - Grande giornata per la spedizione azzurra agli Europei di Short Track in corso a Dresda, in Germania. corrieredellosport.it

Immagine generica

Arianna Fontana non soltanto regala uno show ma concede il bis

Video Arianna Fontana non soltanto regala uno show ma concede il bis