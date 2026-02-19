Vittorio Sgarbi ha vinto il caso di riciclaggio legato al quadro di Rutilio Manetti, che lo aveva coinvolto in un procedimento giudiziario. La causa nasceva da un’ipotesi di trasferimento illecito di denaro, ma il tribunale ha stabilito la sua innocenza. L’ex sottosegretario alla Cultura ha commentato la sentenza con soddisfazione, sottolineando di aver sempre agito in buona fede. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione, lasciando alle spalle settimane di incertezze e polemiche. Ora Sgarbi può riprendere le sue attività pubbliche.

Il calvario giudiziario di Vittorio Sgarbi è finito nel modo più dolce e beffardo insieme: l'ex sottosegretario alla Cultura è stato assolto dalla gravissima accusa di riciclaggio riguardo al quadro di Rutilio Manetti. Un'inchiesta per cui rischiava una condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere, come da richiesta del pubblico ministero, e che soprattutto lo aveva costretto a dimettersi dal suo ruolo istituzionale. Il critico d'arte, però, anche a seguito di quella vicenda, ha attraversato un lungo periodo di depressione e profonda crisi psicologica che ne ha condizionato vita e affetti. Tuttavia, spiega al Corriere della Sera, di non avere conti in sospeso da regolare: "Non sono interessato alle vendette, come magari sarei stato tempo addietro". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Vittorio Sgarbi umilia Fatto, Report e toghe rosse: "Nemmeno un euro"

