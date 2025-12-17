Open Arms la Cassazione blinda i confini | l’assoluzione di Salvini umilia il teorema delle toghe rosse Il centrodestra fa quadrato

La Cassazione mette fine a un lungo percorso giudiziario, confermando l’assoluzione di Matteo Salvini e svelando le tensioni politiche e giudiziarie che hanno attraversato gli ultimi anni. La decisione della VI sezione penale, respingendo il ricorso della procura di Palermo, rappresenta un colpo alle accuse contro l’ex ministro, mentre il centrodestra si unisce in un sostegno deciso. Un momento chiave che segna una svolta nel delicato equilibrio tra politica e giustizia.

© Secoloditalia.it - Open Arms, la Cassazione blinda i confini: l’assoluzione di Salvini umilia il teorema delle toghe rosse. Il centrodestra fa quadrato La decisione della VI sezione penale della Cassazione, che ha respinto il ricorso della procura di Palermo confermando l’assoluzione di Matteo Salvini, segna la fine di un calvario giudiziario durato cinque anni. Per il centrodestra e i suoi alleati internazionali, non si tratta solo di una vittoria legale, ma della conferma di un principio politico fondamentale: la protezione dei confini nazionali è un dovere istituzionale, non un reato. Open Arms, Salvini: difendere l’Italia non è reato. A caldo, il vicepremier Matteo Salvini affida ai social un commento lapidario che riassume l’amarezza di un intero quinquennio: «Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Leggi anche: Open Arms, la Cassazione conferma l'assoluzione di Salvini: sentenza definitiva. Il ministro: «Difendere i confini non è reato» Leggi anche: Open Arms, dalla Cassazione arriva l’assoluzione definitiva per Matteo Salvini. Lui esulta: “Difendere i confini non è reato” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Open Arms, la Cassazione chiude il caso: assoluzione definitiva per Salvini - La Cassazione conferma l’assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms e respinge il ricorso della Procura di Palermo. panorama.it

Caso Open Arms, la Cassazione chiude il processo: assoluzione definitiva per Salvini - La Corte di Cassazione ha messo la parola fine al caso Open Arms, confermando in via definitiva l’assoluzione di Matteo Salvini. laprovinciadivarese.it

Processo Open Arms, Salvini assolto in via definitiva: la Cassazione respinge il ricorso della Procura - La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Palermo sul caso Open Arms, confermando in via definitiva l'assoluzione di Matteo Salvini ... fanpage.it

