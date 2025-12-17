Open Arms la Cassazione blinda i confini | l’assoluzione di Salvini umilia il teorema delle toghe rosse Il centrodestra fa quadrato

La Cassazione mette fine a un lungo percorso giudiziario, confermando l’assoluzione di Matteo Salvini e svelando le tensioni politiche e giudiziarie che hanno attraversato gli ultimi anni. La decisione della VI sezione penale, respingendo il ricorso della procura di Palermo, rappresenta un colpo alle accuse contro l’ex ministro, mentre il centrodestra si unisce in un sostegno deciso. Un momento chiave che segna una svolta nel delicato equilibrio tra politica e giustizia.

La decisione della VI sezione penale della Cassazione, che ha respinto il ricorso della procura di Palermo confermando l’assoluzione di Matteo Salvini, segna la fine di un calvario giudiziario durato cinque anni. Per il centrodestra e i suoi alleati internazionali, non si tratta solo di una vittoria legale, ma della conferma di un principio politico fondamentale: la protezione dei confini nazionali è un dovere istituzionale, non un reato. Open Arms, Salvini: difendere l’Italia non è reato. A caldo, il vicepremier Matteo Salvini affida ai social un commento lapidario che riassume l’amarezza di un intero quinquennio: «Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

