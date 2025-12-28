Contro Liofilchem Roseto vittoria col brivido | la Valtur accede alle Final Four
La Valtur Brindisi conquista la qualificazione alle Final Four di Serie A2, superando con fatica la Liofilchem Roseto nell'ultima partita del girone di andata. La vittoria, arrivata in extremis, permette alla squadra di chiudere la fase regolare al secondo posto, consolidando così la propria posizione nei playoff e preparando il cammino verso le fasi finali del torneo.
