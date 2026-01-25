Contro la Solbat Piombino arriva la prima vittoria del 2026 della Tema Sinergie
La Tema Sinergie ottiene la prima vittoria del 2026 contro la Solbat Piombino, grazie a una tripla di Santiangeli che chiude la partita. La sfida si svolge al PalaCattani, segnando un risultato positivo per la squadra in un momento importante della stagione. Un risultato che rappresenta un passo avanti nel cammino di crescita e impegno della formazione.
Finisce con la tripla di Santiangeli che infiamma il PalaCattani e regala alla Tema Sinergie la prima vittoria del 2026. Un successo fortemente voluto e arrivato con una prestazione del collettivo, come dimostrano i cinque uomini andati in doppia cifra.La gara dei Raggisolaris si può dividere in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Quota 100 per la Tema Sinergie: dopo il doppio passo falso ecco la vittoria contro Nocera
Serie A, contro il Sassuolo arriva la prima vittoria del 2026 per la Juventus: decisivi un autogol, Miretti e DavidLa Juventus ottiene la sua prima vittoria del 2026 nel match contro il Sassuolo, conclusosi con un risultato di 0-3 allo Stadio Mapei di Reggio Emilia.
Argomenti discussi: Basket A2, domenica al PalaCattani arriva la Solbat Piombino; Ancora Golfo, battuta anche Casoria; Troppi errori per la Malvin, a Piombino una lunga rincorsa incompiuta; LNB. Piombino conferma il buon momento battendo Casoria, 74 a 66.
Contro la Solbat Piombino arriva la prima vittoria del 2026 della Tema SinergieUn successo fortemente voluto e arrivato con una prestazione del collettivo, come dimostrano i cinque uomini andati in doppia cifra ... ravennatoday.it
Faenza torna a vincere: Piombino cade in Romagna 82-74Si riprende la Tema Sinergie Faenza. Digerito l’amaro derby perso contro Ravenna, la squadra faentina ritrova la vittoria contro la Solbat Golfo ... corriereromagna.it
La Malvin torna in campo: questa sera in trasferta sul campo della Solbat Piombino. Palla a due ore 18! #PiombinoPSA | #PSAFamily | @lnpsocial - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.