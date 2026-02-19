Vittoria agrodolce dell' Olympiacos in Coppa di Grecia | supera il Maroussi ma perde Milutinov per infortunio
L'Olympiacos ha vinto contro il Maroussi nella partita di Coppa di Grecia, ma il risultato è accompagnato da una brutta notizia: Milutinov si è infortunato durante il match. La squadra ha dominato sul campo, ma il centro serbo ha dovuto lasciare il gioco a causa di un problema al ginocchio, che potrebbe costringerlo a uno stop prolungato. I giocatori hanno festeggiato il passaggio del turno, mentre i medici stanno valutando l’entità dell’infortunio. La prossima settimana si attendono aggiornamenti ufficiali.
Una sfida di coppa di Grecia ha visto olympiacos imporsi su Maroussi con una vittoria netta, evidenziando contemporaneamente una nota negativa legata agli infortuni. L’incontro ha mostrato una superiorità marcata della squadra di casa, nonostante l’assenza e l’infortunio di giocatori chiave. Il punteggio finale è stato di 91-67, con i greci che hanno gestito la contesa dall’inizio alla chiusura. Durante la gara, Nikola Milutinov è stato costretto ad abbandonare il campo a circa 3 minuti dalla fine del terzo periodo a causa di un infortunio al pollice destro. In cornice, Tyrique Jones è rimasto fuori per infortunio, influenzando le rotazioni della squadre. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
