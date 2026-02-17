Olympiacos batte AEK e vola in finale di Coppa di Grecia

L'Olympiacos ha vinto contro l'AEK e si è qualificato per la finale della Coppa di Grecia, grazie a una prestazione solida e un punteggio finale di 81-67. La squadra ha preso subito il controllo del gioco, sfruttando bene le occasioni in attacco e mantenendo alta la concentrazione in difesa. Questa vittoria permette ai Pirati di approdare alla finalissima, dove affronteranno la vincente dell'altra semifinale.

???????? #OlympiacosBC –??? 81-67#WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYAEK #CupHellas pic.twitter.com67a597vSZH Nel contesto della coppa di Grecia, l’Olympiacos ha imposto il proprio ritmo contro l’Aek Atene, chiudendo la sfida con un largo margine e avviando con concretezza la strada verso le fasi decisive. Il punteggio finale è stato 81-67, segnando una vittoria che ha tenuto i Reds saldamente in controllo per tre quarti. La partita ha visto l’Olympiacos governare l’andamento per lunghi tratti, mantenendo un vantaggio costante nei primi tre kvarti e reagendo agli spunti degli avversari solo negli ultimi minuti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Olympiacos batte AEK e vola in finale di Coppa di Grecia Pallanuoto: l’Ungheria vola in finale agli Europei. Battuta ai rigori la GreciaL’Ungheria si aggiudica la semifinale agli Europei di pallanuoto femminile a Funchal. Djokovic l’immortale. A sorpresa batte Sinner e vola in finaleNovak Djokovic sorprende ancora tutti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Allarme Olympiacos, con l'infortunio di Tyrique Jones in Coppa di GreciaMomenti di apprensione in casa Olympiacos durante il quarto di finale della Coppa di Grecia contro l’AEK, quando Tyrique Jones ha avvertito un fastidio al ginocchio destro ed è ... pianetabasket.com Il Pireo non trema: l’Olympiacos batte la Stella Rossa x.com L'OLYMPIACOS BATTE IL BARCELLONA Un grande avvio, la rimonta dei catalani che vanno avanti nel terzo quarto, e gli ultimi 10' di dominio puro. Così l' Olympiacos FC doma il FC Barcelona Basket raggiungendolo in classifica. facebook