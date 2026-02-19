Visite guidate gratuite per festeggiare la giornata internazionale delle guide turistiche in tutto l’Abruzzo

La giornata internazionale delle guide turistiche, istituita nel 1990 dalla Federazione mondiale delle guide turistiche, ha portato alla pianificazione di visite gratuite in tutto l’Abruzzo. Sabato 21 e domenica 22 febbraio, 17 tour gratuiti saranno disponibili, permettendo ai partecipanti di scoprire i tesori nascosti della regione. Le guide accompagneranno i visitatori attraverso borghi storici, musei e siti archeologici, offrendo spiegazioni dettagliate lungo il percorso. Queste iniziative coinvolgono diverse città e attrazioni, attirando appassionati di cultura e turismo locale.

In Abruzzo il calendario di eventi è promosso da Federagit-Confesercenti, l’associazione che rappresenta la categoria, e dalla stessa Angt, e si arricchisce della collaborazione di Italia Nostra. «Chiediamo le prenotazioni entro il 20 febbraio – spiega Rita Pezzella, presidente regionale di Federagit-Confesercenti – perché ci aspettiamo un buon movimento. L’evento, rinnovato ogni anno in tutto il mondo, sarà infatti l’occasione in cui noi guide mettiamo a disposizione la nostra professionalità con visite guidate gratuite aperte a quanti vorranno partecipare, offrendo così l’opportunità di scoprire o riscoprire monumenti del proprio territorio, spesso poco conosciuti».🔗 Leggi su Ilpescara.it Visite guidate gratuite in tutto Abruzzo per la Giornata internazionale della guida turistica 2026L'Abruzzo celebra la Giornata internazionale delle Guide Turistiche con visite gratuite in tutta la regione. Leggi anche: Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, visite guidate a Passo di Corvo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Visite guidate gratuite in tutto Abruzzo per la Giornata internazionale della guida turistica 2026; Un febbraio speciale al Museo Nicolis: visite guidate gratuite per San Valentino e iniziative di Carnevale; Visite gratuite per la Giornata Internazionale della Guida Turistica; Arte da vivere: agli Uffizi visite guidate speciali per la mostra Cera una volta. Visite guidate gratuite per festeggiare la giornata internazionale delle guide turistiche in tutto l’AbruzzoSabato 21 e domenica 22 febbraio sarà possibile prendere parte a una delle 17 visite guidate gratuite previste per festeggiare la giornata internazionale delle guide turistiche, istituita nel 1990 dal ... ilpescara.it Visite guidate gratuite in tutto Abruzzo per la Giornata internazionale della guida turistica 2026Sono 17 gli appuntamenti in programma sabato e domenica in tutta la regione; per le prenotazioni occorre contattare il numero telefonico 3341716207 ... chietitoday.it Donazione Lokar – Lo splendore della Porcellana Europea Visite guidate al Museo Sartorio Tre appuntamenti dedicati alla Donazione Lokar, allestita nelle nuove Sale del Museo Sartorio: un percorso guidato alla scoperta di una delle raccolte più complete di facebook