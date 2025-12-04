Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità visite guidate a Passo di Corvo

Nell'ambito delle iniziative legate alla ‘Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità’, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province BAT e Foggia organizza per sabato 6 dicembre una mattinata di attività presso il sito archeologico di Passo di Corvo in località. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, visite guidate a Passo di Corvo

News recenti che potrebbero piacerti

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ Il 3 dicembre 1981, l’Assemblea generale dell’ONU ha istituito la Giornata Internazionale delle persone con Disabilità, per promuovere l’inclusione delle persone disabili e combattere ogni f - facebook.com Vai su Facebook

Nella Giornata internazionale delle persone con disabilità facciamo il punto sulla proposta Live for all per l'accessibilità ai concerti e che cosa è cambiato (in positivo) per chi vuole assistere, ad esempio, a una partita di calcio a San Siro Vai su X

Giornata internazionale delle persone con disabilità. Presentato a Palazzo Chigi il nuovo Piano di Azione Nazionale - Giornata internazionale sui diritti delle persone con disabilità, un momento fondamentale per ribadire l’importanza dell’inclusione e il valore di ogni ... espansionetv.it scrive

Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità: Santangelo, la riforma voluta dal ministro Locatelli è una sfida culturale e la Regione l’ha colta con convinzione - “Il 3 dicembre celebriamo la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita dall’ONU nel 1992 e diventato un appuntamento che ci richiama al cuore del ... msn.com scrive

Giornata internazionale per le persone con disabilità, Oltre le barriere: sollecitato un intervento strutturale per una scuola davvero inclusiva - Le nostre scuole faticano ancora a garantire condizioni adeguate agli studenti che più avrebbero bisogno di ambienti sicuri e accessibili. Riporta lagone.it

Giornata internazionale delle persone con disabilità, meno della metà delle scuole è accessibile: infografica ISTAT - In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra ogni anno il 3 dicembre, ISTAT ha rilasciato alcune infografiche. Da tecnicadellascuola.it

Giornata internazionale delle persone con disabilità, Palazzo Madama s'illumina di viola - Il Senato della Repubblica aderisce alla Giornata internazionale delle persone con disabilità, promossa dalle Nazioni Unite. Scrive repubblica.it

Giornata Internazionale delle persone con disabilità - Focus.it - Senza inclusione non c'è progresso economico e sociale: questo il tema scelto dall'Onu per la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Lo riporta focus.it