Relazioni internazionali | delegazione pisana in visita alle gemellate Gerico e Acco

Lo scorso fine settimana, una delegazione di Pisa ha visitato le città gemellate di Gerico e Acco, a causa di un accordo di collaborazione firmato due mesi fa. La visita mira a rafforzare i legami tra le comunità e promuovere scambi culturali e educativi. A guidare il gruppo, l’assessore Riccardo Buscemi, accompagnato dal dirigente Luca Leone e da Padre Valentino Ghiglia, rappresentante della Terra Santa in Toscana. Durante il viaggio, sono stati organizzati incontri con le autorità locali e visite a scuole e progetti sociali. La delegazione ha lasciato un messaggio di amicizia e solidarietà.

La visita istituzionale si inserisce nel quadro delle attività di cooperazione internazionale promosse dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di consolidare le relazioni bilaterali e sviluppare ulteriori opportunità di collaborazione, in particolare nei settori educativo, culturale e sociale. A Gerico la delegazione è stata accolta dal sindaco Abdel Karim Sedir, con il quale si è svolto un incontro dedicato all’aggiornamento del progetto PPP - Pisa Per la Pace. “Abbiamo condiviso - ha dichiarato l’assessore Riccardo Buscemi - con l’amministrazione di Gerico gli sviluppi positivi delle interlocuzioni avviate con la Regione, la Provincia, il Diritto allo Studio e l’Università di Pisa.🔗 Leggi su Pisatoday.it Relazioni internazionali: Pisa accoglie la delegazione della regione autonoma cinese della Mongolia internaPisa accoglie una delegazione della regione autonoma della Mongolia Interna. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Dalla Mongolia a Pisa, delegazione di Hohhot in città: Occasione per sviluppare offerta turisticaSi è conclusa la settimana turistico-culturale Pisa–Hohhot, progetto di cooperazione internazionale e diplomazia culturale che ha rafforzato il dialogo ... gonews.it Italia-Cina, Pisa accoglie una delegazione della Regione autonoma della Mongolia internaPisa & Hohhot 2026 è una Settimana di scambio turistico-culturale Italo-Cinese in programma a Pisa dal 6 al 9 febbraio 2026 ... gonews.it Un libro necessario. Oggi più che mai. "L' ordine mondiale non è monopolio dell' occidente, ma opera condivisa di più civiltà nell' arco della storia." Le relazioni internazionali non possono essere ispirate da una prospettiva colonialista. #Buongiorno con un libr x.com René Schwok, docente di Relazioni internazionali al Global Studies Institute, analizza il valore politico - e non solo - della scelta di individuare le rive del Lemano come luogo ideale per incontri tra Paesi belligeranti facebook