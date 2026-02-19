Visintin fa dietro front | Non andrò al funerale di Sterpin

Sebastiano Visintin ha deciso di non partecipare ai funerali di Claudio Sterpin, facendo marcia indietro rispetto alla sua prima intenzione. La motivazione ufficiale non è stata ancora comunicata, ma fonti vicine all’ex calciatore riferiscono che ha scelto di non essere presente alla cerimonia che si terrà domani. La notizia ha sorpreso amici e tifosi, che si aspettavano una sua presenza. La decisione di Visintin rimane comunque definitiva e ha già fatto discutere tra gli appassionati di calcio.

Sebastiano Visintin cambia idea: non ha intenzione di partecipare ai funerali di Claudio Sterpin. Lo riporta Il Piccolo. Dopo aver anticipato alle telecamere di "Dentro la Notizia" di voler andare alle esequie, il marito di Liliana Resinovich e unico indagato per la morte della donna ha dichiarato che inizialmente avrebbe voluto essere presente "per rendergli omaggio per quello che ha rappresentato a Trieste nel mondo dell'atletica, dello sport in generale, con un impegno anche per i giovanissimi", e di aver cambiato idea perché "il mio gesto, fatto in buona fede, avrebbe potuto essere mal interpretato, quindi rinuncio". «Avrei voluto sapere i segreti che magari lui conservava dentro di sé, che ora si è portato dietro», ha ammesso Sebastiano Visintin dopo la morte di Claudio Sterpin, il cosiddetto "amico speciale" di Liliana Resinovich.