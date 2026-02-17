Visintin | Venerdì andrò ai funerali di Claudio Sterpin

Sebastiano Visintin ha annunciato che venerdì parteciperà ai funerali di Claudio Sterpin, ucciso in circostanze ancora da chiarire. Visintin ha spiegato di voler essere presente per rendere omaggio all’amico della moglie, Liliana Resinovich, coinvolta nella vicenda. La notizia è stata confermata durante la trasmissione di Gianluigi Nuzzi, Dentro la notizia.

“Si è portato con sé dei segreti che sa solo lui, ma non penso c’entri con la scomparsa di Liliana”, ha detto in televisione Sebastiano Visintin, raggiunto dalla trasmissione di Gianluigi Nuzzi Dentro la notizia, ha annunciato che venerdì sarà ai funerali di Claudio Sterpin, amico della moglie Liliana Resinovich. “Non ci andrò da solo”, ha dichiarato, aggiungendo: “Ci sono tantissime cose che sa solo lui e purtroppo ora non c’è più e si è portato con sé questi segreti. Gli ho chiesto spiegazioni su alcune cose ma non me le ha mai date. Penso però che lui non c’entri con la scomparsa di Liliana”.🔗 Leggi su Triesteprima.it

È morto Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich che accusava VisintinClaudio Sterpin, 86 anni, è morto a causa di complicazioni legate a una malattia che aveva contratto negli ultimi mesi.

