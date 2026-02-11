Coppa Italia Napoli eliminato | Como vola in semifinale ai rigori

Il Napoli saluta la Coppa Italia dopo la sconfitta ai rigori contro il Como. La partita si è conclusa con un 1-1 nei tempi regolamentari, con gol di Baturina su rigore e Vergara. Ai rigori, l’errore di Lobotka ha deciso la sfida a favore dei lombardi, che ora volano in semifinale.

(Adnkronos) – Il Napoli è stato eliminato dalla Coppa Italia. Oggi, martedì 10 febbraio, il Como ha battuto gli azzurri di Conte imponendosi ai calci di rigore: decisivo l'errore di Lobotka, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 per i gol di Baturina su rigore e Vergara. Ora in semifinale gli uomini di Fabregas sfideranno l'Inter.

