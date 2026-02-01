Rimonta epica alla Virtus Arena | Trento batte Bologna 85-87 con cuore e carattere

La Dolomiti Energia Trentino conquista una vittoria emozionante alla Virtus Arena. Dopo essere andati sotto, i giocatori trentini hanno combattuto con grinta e determinazione, rimontando nel finale e portando a casa un successo per 85-87. È stata una partita intensa, con Trento che ha dimostrato cuore e carattere, riuscendo a espugnare il campo di Bologna in un modo che resterà nella memoria dei tifosi.

Un'impresa che profuma di orgoglio e identità trentina. La Dolomiti Energia Trentino firma una delle vittorie più belle della stagione espugnando il campo della Virtus Bologna per 85-87, al termine di una rimonta straordinaria costruita con difesa, energia e grande lucidità nei momenti decisivi.Alla Virtus Arena l'Aquila interrompe la striscia di cinque successi consecutivi dei bolognesi e manda un segnale forte al campionato: Trento c'è, sa soffrire e sa colpire quando conta davvero. La gara si sviluppa inizialmente su binari di grande equilibrio. Nel primo tempo le due squadre si affrontano a viso aperto, tra sorpassi e controsorpassi, con Bologna che riesce a chiudere avanti di misura all'intervallo.

