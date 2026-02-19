Violenze Pro-Pal | dalla Procura di Torino misure cautelari per 18 antagonisti

La Procura di Torino ha deciso di applicare 18 misure cautelari a militanti antagonisti, colpiti da accuse di danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza e lesioni a pubblici ufficiali. Le indagini hanno approfondito gli scontri avvenuti durante le proteste pro-Palestina, dove sono stati segnalati atti di vandalismo e aggressioni. Tra le persone coinvolte, alcuni hanno affrontato lunghi processi e misure restrittive. La decisione mira a contrastare comportamenti violenti durante le manifestazioni pubbliche. Le indagini continuano per chiarire ulteriori dettagli.

La Procura di Torino ha emesso 18 misure cautelari nei confronti di militanti antagonisti per i reati di danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. In cinque, che hanno fra i 19 e i 29 anni, sono stati messi agli arresti domiciliari e altri 12 sottoposti all'obbligo di firma quotidiano; per un diciottesimo è scattato il divieto di dimora a Torino. Gip 'rischio di eventi ancora più gravi'. Nell'ordinanza il gip Valentina Rattazzo scrive che "La gravità delle condotte poste in essere dagli indagati durante le manifestazioni di protesta rende concreto, serio e quantomai attuale il pericolo che simili azioni violente sfocino in eventi ancor più gravi, con esiti infausti".