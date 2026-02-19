Disordini nei cortei pro Pal a Torino eseguite 18 misure cautelari

A Torino, la polizia ha arrestato 18 persone durante i disordini nei cortei pro Pal. La causa è stata una violenta protesta contro le forze dell’ordine, che hanno tentato di disperdere i manifestanti. Durante gli scontri, alcuni antagonisti hanno lanciato oggetti e danneggiato proprietà pubbliche e private. Le misure cautelari sono state eseguite questa mattina, dopo un’indagine durata diversi giorni. La situazione ha portato a un intervento deciso delle autorità per contenere il caos nelle vie centrali della città.

(Adnkronos) – Diciotto misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla polizia di Stato di Torino nei confronti di altrettanti antagonisti. Si tratta in particolare di 5 arresti domiciliari, 12 obblighi di presentazione quotidiana alla pg e un divieto di dimora nel comune di Torino, emessi dal gip nei confronti di 11 uomini e 7 donne per i reati di danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a Pubblico ufficiale. I fatti riguardano innanzitutto la manifestazione in sostegno alla Global Sumud Flotilla del 24 settembre scorso in occasione della quale circa 1500 persone, dopo essersi ritrovate in piazza Castello, hanno sfilato per le vie del centro fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Porta Susa, dove circa 700 manifestanti, dopo aver forzato uno degli accessi, hanno fatto ingresso in stazione e occupato per circa un’ora e venti minuti i binari ferroviari, determinando il blocco della circolazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Manifestazioni pro Pal, 18 misure cautelari a Torino: "Repressione della lotta per la Palestina"Le manifestazioni a sostegno di Pal hanno portato all’emissione di 18 misure cautelari a Torino, dove le autorità ritengono che ci siano stati atti di violenza legati alle proteste. Scontri con la polizia al corteo Pro Pal dello sciopero generale, devastate bancarelle di libri: eseguite misure cautelari anche su minorenniNella mattinata del 14 gennaio, la polizia ha eseguito misure cautelari nei confronti di alcuni individui coinvolti negli scontri durante il corteo Pro Pal a Torino, il 3 ottobre 2025. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Torino, violenze nei cortei pro Pal: 5 arresti domiciliari e 12 obblighi di firma; Cortei pro Flotilla: devastate le Officine a Torino, sospesi i treni a Bologna, tensioni a Roma, bloccato il porto a Palermo; Scontri e violenze ProPal: domiciliari per 5 antagonisti; Blitz a Torino contro i Pro-Pal: 5 arresti domiciliari e 12 obblighi di firma. Torino, violenze nei cortei pro Pal: 5 arresti domiciliari e 12 obblighi di firmaL'operazione della Digos riguarda i disordini avvenuti lo scorso autunno in città in occasione delle mobilitazioni a sostegno della Palestina e della Global Sumud Flotilla ... torino.corriere.it Violenze ai cortei Pro Palestina, 18 misure cautelari a Torino(ANSA) - TORINO, 19 FEB - Diciotto misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla Digos della questura di Torino nei confronti di ... notizie.tiscali.it #TG2000 - Il Consiglio dei ministri ha varato il Decreto Sicurezza, tra le misure una stretta sull’uso dei coltelli e su chi provoca disordini ai cortei. Oggi la premier Meloni a Milano incontra il vicepresidente americano Vance. #6febbraio #sicurezza #coltelli #cort facebook Solidarietà ad Angelo Bonelli, vittima ieri sera dell'assalto di un black bloc in giacca e cravatta che l'ha aggredito per cinque minuti consecutivi davanti a tutti senza che nessuno intervenisse. Vespa: “I disordini di Torino erano largamente prevedibili, tanto è ver x.com