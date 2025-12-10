Violenza sessuale sulla giovane cognata 60enne condannato a 9 anni di reclusione
Un uomo di 60 anni è stato condannato a 9 anni di reclusione per aver commesso violenza sessuale sulla giovane cognata e aver aggredito con un coltello il nuovo compagno dell’ex moglie. La sentenza arriva dopo un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna per i reati di violenza e lesioni.
Pistoia, 10 dicembre 2025 – È stato condannato a 9 anni di reclusione per violenza sessuale e lesioni, per aver abusato della giovane cognata, e per aver aggredito ferendolo con un coltello il nuovo compagno dell’ex moglie. La sentenza è stata letta questa mattina, mercoledì 10 dicembre, nel tribunale di Pistoia dal presidente del collegio, Stefano Billet (al latere i giudici Jacqueline Monica Magi e Pasquale Cerrone). L’uomo, 60 anni, avrebbe abusato della sorella della moglie, di trent’anni più giovane, la notte del 28 maggio 2022, quando la ragazza era ospite nella loro casa. “Faremo ricorso in appello, una volta che avremo letto le motivazioni perché il mio cliente sostiene la sua innocenza”, ha spiegato l’avvocato Samuel Stampigli del foro di Prato, che difende l’imputato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Violenza sessuale sulla giovane cognata, 60enne condannato a 9 anni di reclusione - I fatti avvenuti nel maggio 2022, l'avvocato che difende l'imputato: "Faremo ricorso in appello"
Accusato di violenza sessuale sulla cognata, lesioni e rapina: 60enne condannato a 9 anni - Il tribunale di Pistoia ha condannato in primo grado a nove anni di reclusione un 60enne italiano accusato di violenza sessuale sulla cognata, oltre che
