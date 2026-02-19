Violenza di genere eliminata la pena della riprensione

Il Consiglio grande e generale ha deciso di eliminare la pena della riprensione per i reati di violenza di genere, come molestie sessuali e stalking. La decisione è stata presa all’unanimità e con procedura d’urgenza, per rendere più efficace la risposta alle vittime. La modifica riguarda l’assenza di questa misura come possibile sanzione alternativa. La riforma mira a semplificare le pene e garantire interventi più diretti contro la violenza. La nuova legge entrerà in vigore nelle prossime settimane.

Il Consiglio grande e generale ha approvato all'unanimità, con procedura d'urgenza, la modifica legislativa che elimina la riprensione tra le pene previste per i reati di violenza di genere, come molestie sessuali o atti persecutori. La riprensione, considerata troppo lieve per reati spesso commessi contro le donne, non sarà più applicabile, segnando un passo importante nella tutela delle vittime. Tutti i gruppi consiliari hanno accolto con favore la decisione, sottolineando come l'intervento rafforzi la risposta dello Stato verso comportamenti lesivi della dignità e della sicurezza delle persone.