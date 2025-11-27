Foggia fa volare la ' Farfalla della Libertà' | realizzata all' uncinetto l' opera contro la violenza di genere

Foggiatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata questa mattina, giovedì 27 novembre, davanti alla sede della Casa di Accoglienza di Madre Teresa di Calcutta di Foggia, la Farfalla della Libertà, un’opera simbolica contro la violenza di genere. Interamente realizzata all’uncinetto, rappresenta l’ultimo tassello del progetto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

