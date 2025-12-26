Maxi rissa con 9 denunce e 3 feriti a colpi di lama | chiuso per 15 giorni un bar nel Milanese

Una rissa iniziata all'interno del locale e proseguita poi fuori, in strada, dove è spuntata anche una lama. Nove denunce e tre uomini in ospedale, feriti. E ora la chiusura del locale, con licenza sospesa per 15 giorni.Il questore di Milano Bruno Megale, nell'ambito dell'attività di prevenzione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

