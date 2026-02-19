Violenta rissa a colpi di bastoni in un' area di servizio emessi undici daspo Willy
A Perugia, una rissa violenta con bastoni ha coinvolto diversi giovani, provocando l’emissione di undici daspo
È successo a Sant’Andrea delle Fratte. Il provvedimento vieta ai destinatari l'accesso per due anni ai locali pubblici Violenta rissa a colpi di bastoni in un'area di servizio di Perugia, emessi undici daspo "Willy". Polizia e carabinieri hanno notificato a undici persone, di origini macedoni, albanese e romena, di età compresa tra i 19 e 31 anni, il provvedimento del "Divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento" presenti nel territorio dell’intera provincia per la durata di due anni. Il provvedimento è scattato a seguito di un episodio avvenuto nel mese di dicembre 2025 quando i militari del capoluogo sono intervenuti per la segnalazione di una rissa, all'esterno di un'area di servizio di Sant'Andrea delle Fratte, che aveva visto contrapporsi due distinte fazioni di soggetti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Violenta rissa in villa comunale con ferimento al collo di un 20enne: emessi 5 Daspo WllyA Mesagne, la villa comunale è stata teatro di una violenta rissa che ha coinvolto giovani, causando il ferimento di un 20enne al collo.
