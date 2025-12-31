Violenta rissa in villa comunale con ferimento al collo di un 20enne | emessi 5 Daspo Wlly

A Mesagne, la villa comunale è stata teatro di una violenta rissa che ha coinvolto giovani, causando il ferimento di un 20enne al collo. In seguito agli eventi, il questore di Brindisi ha emesso cinque provvedimenti Daspo Willy nei confronti di altrettanti giovani di nazionalità straniera, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

MESAGNE - Cinque Daspo Willy sono stati notificati nei giorni scorsi ad altrettanti giovani di nazionalità straniera da parte del questore di Brindisi. I provvedimenti arrivano a seguito della violenta rissa scoppiata nel pomeriggio dell'8 dicembre scorso nella villa comunale di Mesagne.

