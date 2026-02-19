Villaverla tragedia sulle strisce | anziano ucciso da auto indagini

A Villaverla, un uomo di 75 anni ha perso la vita dopo essere stato investito mentre attraversava le strisce pedonali. La vettura, proveniente da una direzione imprevista, non ha riuscito a fermarsi in tempo, provocando la tragedia. La scena si è svolta intorno alle 19 di un pomeriggio di febbraio, lasciando la comunità sotto shock. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per chiarire cosa sia successo. Indagini sono in corso per stabilire eventuali responsabilità.

Tragedia a Villaverla: Pedone Ucciso da un’Auto Sulle Strisce Pedonali. Una sera di febbraio si è trasformata in lutto a Villaverla, in provincia di Vicenza, quando un pedone è stato investito e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto giovedì 19 febbraio lungo la strada provinciale 349, nelle vicinanze della rinomata pasticceria Carollo, lasciando la comunità locale sotto shock e sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale. Dinamica dell’Incidente e Intervento dei Soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 21:32, quando i soccorsi sono stati allertati per un impatto violentissimo.🔗 Leggi su Ameve.eu

