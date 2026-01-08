Porta fuori il cane e viene investito sulle strisce da un'auto | travolto e ucciso Luciano Di Pietra

Luciano Di Pietra, durante una passeggiata serale con il suo cane, è stato investito sulle strisce pedonali da un’auto. L’incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha avuto esiti fatali per l’uomo. Questo tragico evento ricorda l’importanza di rispettare le norme di sicurezza stradale e l’attenzione di tutti sulla strada.

Si chiamava Luciano Di Pietra l'uomo investito mentre era a spasso con il cane per la passeggiata serale. Travolti dall'auto, sono morti entrambi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Leno, attraversa sulle strisce pedonali ma viene investito da un'auto: Vittorio Artoni muore in ospedale Leggi anche: Franco Bertolotti travolto e ucciso sulle strisce a Milano da un'auto pirata, caccia al conducente Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Travolta all'incrocio mentre porta fuori il cane. L'investitore poi scappa. L'appello del figlio: Aiutateci a trovare il pirata della strada; Botti di Capodanno: consigli per proteggere gli animali; Cani e gatti, nuove norme: chip, collari e cucciolate. Ecco cosa cambia con la legge per tutelare il benessere degli animali; Nato senza pelo, ma non senza forza: la storia del cane Bulldog francese speciale (suo malgrado). Sottomarina, turista tedesca accoltellata mentre porta fuori il cane: trovato l'aggressore - C'è un giovane di 25 anni, con problemi di natura psichiatrica, su cui i carabinieri hanno posto l'attenzione in merito al ferimento, con oltre una decina di coltellate, di una turista tedesca ... tg24.sky.it Porta a spasso il cane, aggredito e rapinato un uomo nel Viterbese: “Erano armati di coltello” - Terribile aggressione per strada in provincia di Viterbo nella serata fra sabato primo e domenica 2 novembre 2025. fanpage.it Gita fuori porta in arrivo Approfitta dei saldi fino al -50%! Scopri i nostri capi must-have e crea subito il tuo look! https://bit.ly/3LhT1mJ #oltrefashion #saldi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.