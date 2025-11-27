Tragedia a Lama dei Peligni | anziano investito e ucciso da un' auto
Un uomo di 88 anni è la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 26 novembre, lungo la Statale 153 a Lama dei Peligni. L'anziano sarebbe stato investito mentre attraversava la carreggiata: alla guida dell'auto c'era una donna di 38 anni, sua vicina di casa. La tragedia si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
