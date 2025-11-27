Tragedia a Lama dei Peligni | anziano investito e ucciso da un' auto

Chietitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 88 anni è la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 26 novembre, lungo la Statale 153 a Lama dei Peligni. L'anziano sarebbe stato investito mentre attraversava la carreggiata: alla guida dell'auto c'era una donna di 38 anni, sua vicina di casa. La tragedia si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

tragedia a lama dei peligni anziano investito e ucciso da un auto

© Chietitoday.it - Tragedia a Lama dei Peligni: anziano investito e ucciso da un'auto

Contenuti che potrebbero interessarti

Anziano contromano sull’autostrada A11, ambulanza si mette di traverso e lo ferma: tragedia evitata - Mare dove un anziano automobilista ha imboccato la carreggiata nel senso opposto di marcia percorrendola contromano per un breve tratto ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Lama Peligni Anziano