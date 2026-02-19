Villa Dirigenti lavori per 2 milioni Affidato l’incarico al progettista

Il comune di Codigoro ha affidato all’architetto Elisa Uccellatori il progetto per il secondo stralcio dei lavori alla Villa Dirigenti, un investimento di circa 2 milioni di euro. La decisione arriva dopo aver assegnato un incarico da 70mila euro per la pianificazione, che coinvolge l’intervento su uno degli edifici storici più importanti dell’area. La riqualificazione mira a restaurare gli spazi e a valorizzare il patrimonio locale. Ora si attende l’avvio dei lavori, previsti a breve.

Con l’incarico all’architetto Elisa Uccellatori, assegnato dal comune di Codigoro, per una spesa complessiva di circa 70mila euro, per i lavori del secondo stralcio della villa dei Dirigenti dell’Ex Zuccherificio Eridania prosegue la marcia di avvicinamento al suo pieno recupero. Il servizio verrà svolto in Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti con gli ingegneri Fabio Cenacchi e Vincenzo Scida, il Fm Project Studio Associato e il geologo Thomas Veronese. "L’obiettivo finale è il pieno il completo recupero della villa che ha una spazio calpestatile di 1.140 metri quadri - spiega il primo cittadino Alice Zanardi nel delineare il progetto - disposta su 4 piani per realizzarvi un centro di ricerca nel quale l’Università, il Cadf ed il Consorzio di Bonifica, sui beni più preziosi che abbiamo ovvero l’acqua e il nostro ambiente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

