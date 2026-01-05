Famiglia del bosco al via la perizia sui genitori | incarico affidato a una psichiatra
Il Tribunale dei minorenni dell’Aquila ha affidato a una psichiatra la perizia sui genitori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, noti come la famiglia del bosco. L’incarico avrà inizio il 23 gennaio e mira a valutare la situazione dei genitori nel contesto delle questioni familiari e di tutela del minore. La relazione contribuirà a chiarire le condizioni e il ruolo dei genitori nel caso in esame.
Prenderà il via il 23 gennaio la perizia disposta dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia del bosco.Come anticipato dal quotidiano Il Centro e riportato dall'Ansa, l’incarico è stato affidato alla consulente tecnica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: La famiglia del bosco non sarà riunita a Natale: la decisione del Tribunale dei minori. Chiesta perizia psichica sui genitori
Leggi anche: Famiglia nel bosco, “scontro” sulla bronchite di una delle bimbe. Lo psichiatra nominato dai genitori: “Traumi potenziali”
Famiglia del bosco, il 23 gennaio al via la perizia su Nathan e Catherine; Famiglia nel bosco, i genitori non collaborativi e rigidi, la madre impone ancora le sue regole ai figli; Famiglia nel bosco, nuova istanza contro l’allontamento dei figli; Casa nel bosco, scontro tra consulenti: quattro mesi per le perizie.
Il 23 gennaio al via la perizia sulla famiglia nel bosco - Prenderà il via il 23 gennaio la perizia della consulente tecnica d'ufficio nominata dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila, Simona Ceccoli, su Nathan Trevallion e Catherin ... corrieredellosport.it
Famiglia del bosco, il 23 gennaio al via la perizia su Nathan e Catherine - Il 23 gennaio al via la perizia su Nathan e Catherine, i genitori della famiglia del bosco di Palmoli (Chieti). msn.com
FAMIGLIA NEL BOSCO: IL 23 GENNAIO INIZIANO I TEST PSICOLOGICI SUI GENITORI ORDINATI DAL TRIBUNALE - L’AQUILA: TORNA LA FIERA DELL’EPIFANIA, INCOGNITA MALTEMPO, 295 BANCHI NEL CENTRO STORICO L'AQUILA - abruzzoweb.it
FAMIGLIA NEL BOSCO: CHIESTA PERIZIA PSICHICA SUI GENITORI #TGBYOBLU
Una passeggiata in famiglia nell'altra metà del mio mondo. Il bosco da toccare, annusare, ammirare. Camminiamo tra le foglie a terra, il muschio e rami scricchiolanti, i rami nudi e noi con i giacconi. Ci si chiede chi venga a decorare gli alberi a Natale e ci si au - facebook.com facebook
Niente cenone insieme per la Famiglia nel bosco, papà Nathan vedrà i figli il 1 gennaio ma sotto vigilanza x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.