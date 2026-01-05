Famiglia del bosco al via la perizia sui genitori | incarico affidato a una psichiatra

5 gen 2026

Il Tribunale dei minorenni dell’Aquila ha affidato a una psichiatra la perizia sui genitori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, noti come la famiglia del bosco. L’incarico avrà inizio il 23 gennaio e mira a valutare la situazione dei genitori nel contesto delle questioni familiari e di tutela del minore. La relazione contribuirà a chiarire le condizioni e il ruolo dei genitori nel caso in esame.

Prenderà il via il 23 gennaio la perizia disposta dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia del bosco.Come anticipato dal quotidiano Il Centro e riportato dall'Ansa, l’incarico è stato affidato alla consulente tecnica. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

