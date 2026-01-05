Famiglia del bosco al via la perizia sui genitori | incarico affidato a una psichiatra

Il Tribunale dei minorenni dell’Aquila ha affidato a una psichiatra la perizia sui genitori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, noti come la famiglia del bosco. L’incarico avrà inizio il 23 gennaio e mira a valutare la situazione dei genitori nel contesto delle questioni familiari e di tutela del minore. La relazione contribuirà a chiarire le condizioni e il ruolo dei genitori nel caso in esame.

Famiglia del bosco, il 23 gennaio al via la perizia su Nathan e Catherine - Il 23 gennaio al via la perizia su Nathan e Catherine, i genitori della famiglia del bosco di Palmoli (Chieti). msn.com

FAMIGLIA NEL BOSCO: IL 23 GENNAIO INIZIANO I TEST PSICOLOGICI SUI GENITORI ORDINATI DAL TRIBUNALE - L’AQUILA: TORNA LA FIERA DELL’EPIFANIA, INCOGNITA MALTEMPO, 295 BANCHI NEL CENTRO STORICO L'AQUILA - abruzzoweb.it

FAMIGLIA NEL BOSCO: CHIESTA PERIZIA PSICHICA SUI GENITORI #TGBYOBLU

Niente cenone insieme per la Famiglia nel bosco, papà Nathan vedrà i figli il 1 gennaio ma sotto vigilanza x.com

