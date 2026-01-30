Il Comune di Bergamo sta pensando di costituirsi parte civile nel procedimento penale aperto dalla Procura contro il progettista dei lavori all’Accademia Carrara. La decisione arriverà dopo aver valutato se ci sono i presupposti per farlo, mentre l’indagine prosegue per chiarire eventuali responsabilità.

“Il Comune di Bergamo sta valutando se ci sono gli estremi per costituirsi parte civile in merito alle azioni penali avviate dalla Procura della Repubblica di Bergamo nei confronti del progettista dei lavori di amplieamento all’Accademia Carrara”. Così Claudia Lenzini, assessora agli Affari legali del Comune di Bergamo, esprime le valutazioni che l’amministrazione comunale sta compiendo sulla doppia accusa mossa dalla Procura nei confronti dell’architetto Antonio Ravalli. La spinosa questione è stata al centro di un’interpellanza-interrogazione presentata in consiglio comunale dal consigliere Andrea Pezzotta, avente per oggetto “Lavori ampliamento Accademia Carrara – Invito a fornire chiarimenti in merito al rinvio a giudizio del progettista per il reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Carrara Accademia

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato che il Comune sta valutando la possibilità di costituirsi parte civile in relazione alla vicenda di Capodanno a Crans-Montana.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha visitato oggi i giovani ricoverati, incontrando anche le loro famiglie.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Carrara Accademia

Argomenti discussi: Lavori alla Carrara, doppia accusa al progettista: Il Comune valuta se costituirsi parte civile.

Lavori alla Carrara, doppia accusa al progettista: Il Comune valuta se costituirsi parte civileL’assessora agli Affari legali del Comune di Bergamo, esprime le valutazioni che l’amministrazione comunale sta compiendo sulla doppia accusa mossa dalla Procura nei confronti dell’architetto Antonio ... bergamonews.it

Ritardo lavori stadio Carrara, protesta tifosi davanti ComuneSono almeno 300 i tifosi della Carrarese che oggi pomeriggio si sono ritrovati fuori dal Comune di Carrara (Massa Carrara) in segno di protesta per i ritardi dei lavori previsti alla nuova curva nord ... ansa.it

Comune di Carrara GAIA S.p.A. comunica che GIOVEDI' 22 GENNAIO 2026, a causa di un intervento manutentivo sulla rete idrica, verrà sospesa l'erogazione dell’acqua potabile dalle ore 8.30 alle ore 15 e comunque sino al termine dei lavori nelle seguenti - facebook.com facebook