VIDEO| San Giorgio sporcaccione addestra un cane ad abbandonare i rifiuti in strada

Un uomo di San Giorgio viene ripreso mentre insegna al suo cane a buttare i rifiuti per strada. Nel video si vede chiaramente come il proprietario premia l’animale ogni volta che si libera di un sacchetto di plastica, probabilmente per nascondere il suo comportamento scorretto. La scena è stata girata da un passante che si è insospettito per la presenza del cane che, sembra, fosse stato istruito a fare il lavoro sporco. Ora si attende un intervento delle autorità per fermare questo modo di agire.

Il video lascia poco spazio ai dubbi: l'animale sarebbe stato addestrato per evitare che il proprietario venisse ripreso mentre abbandonava la spazzatura. "Un comportamento tanto 'furbo' quanto doppiamente scorretto, perché oltre a sporcare la città tenta di sottrarsi alle regole sfruttando.