VIDEO | Incendio doloso in una trattoria di via Lago Di Nicito

Da cataniatoday.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per motivi ancora da chiarire, questa mattina qualcuno ha dato fuoco alla porta della Trattoria del Lago, in via Lago Di Nicito 21 a Catania. Le fiamme sono divampate intorno alle 6, causando danni all’ingresso e creando panico tra i clienti e i passanti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e hanno già recuperato alcune immagini delle telecamere di sorveglianza. La polizia sospetta un atto doloso e sta cercando testimoni che possano fornire dettagli utili alle indagini.

Intorno alle 6 di questa mattina, qualcuno ha appiccato il fuoco all'ingresso della Trattoria del Lago, in via Lago Di Nicito 21, a Catania. Le fiamme, forse propagatesi con del liquido infiammabile, hanno aggredito la parte anteriore del locale, causando danni non gravi. Sono intervenuti i vigili del fuoco e due gazzelle del nucleo radiomobile del comando provinciale. I colleghi della stazione Fontanarossa, invece, stanno indagando su un episodio analogo che ieri ha mandato in fumo un food truck in viale Grimaldi, a Librino. La proprietà, incontrata sul posto, non ha rilasciato dichiarazioni ma, insieme al personale di sala e cucina, è già all'opera per riparare i danni e riaprire nel più breve tempo possibile.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Incendio doloso in una segheria la notte di Natale, indagano i carabinieri

Rione Libertà: ennesimo incendio doloso di un’autovetturaQuesta notte, un'auto è andata a fuoco in via Santa Colomba, nel Rione Libertà.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Appicca il fuoco al negozio, ma finisce in fiamme: incendio doloso si ritorce contro il piromane; Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Assemini, le fiamme avvolgono un camper e un'auto: l'incendio potrebbe essere doloso; La maledizione del fuoco su Napoli.

Appicca il fuoco al negozio, ma finisce in fiamme: incendio doloso si ritorce contro il piromaneLe telecamere di sorveglianza hanno immortalato l’attimo in cui un uomo è stato avvolto dalle fiamme durante un incendio doloso in un minimarket di Thornton, nel Nuovo Galles del Sud, Australia ... video.corriere.it

video incendio doloso inTaviano, incendio doloso alla palestra Athena: autore ripreso dalle telecamere mentre appicca il fuocoTAVIANO (Lecce) – Incendio doloso nella notte nella zona industriale di Taviano. A finire nel mirino è stata la palestra Athena, in via degli Artigiani, ... corrieresalentino.it