VIDEO | Incendio doloso in una trattoria di via Lago Di Nicito

Per motivi ancora da chiarire, questa mattina qualcuno ha dato fuoco alla porta della Trattoria del Lago, in via Lago Di Nicito 21 a Catania. Le fiamme sono divampate intorno alle 6, causando danni all’ingresso e creando panico tra i clienti e i passanti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e hanno già recuperato alcune immagini delle telecamere di sorveglianza. La polizia sospetta un atto doloso e sta cercando testimoni che possano fornire dettagli utili alle indagini.

Intorno alle 6 di questa mattina, qualcuno ha appiccato il fuoco all'ingresso della Trattoria del Lago, in via Lago Di Nicito 21, a Catania. Le fiamme, forse propagatesi con del liquido infiammabile, hanno aggredito la parte anteriore del locale, causando danni non gravi. Sono intervenuti i vigili del fuoco e due gazzelle del nucleo radiomobile del comando provinciale. I colleghi della stazione Fontanarossa, invece, stanno indagando su un episodio analogo che ieri ha mandato in fumo un food truck in viale Grimaldi, a Librino. La proprietà, incontrata sul posto, non ha rilasciato dichiarazioni ma, insieme al personale di sala e cucina, è già all'opera per riparare i danni e riaprire nel più breve tempo possibile.