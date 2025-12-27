Incendio doloso in una segheria la notte di Natale indagano i carabinieri

La notte di Natale, un incendio doloso ha gravemente danneggiato una segheria di Zafferana etnea, che si trova all'ingresso del paese in via IV Novembre, in prossimità di una rivendita di auto usate, a sua volta raggiunta parzialmente dalle fiamme che hanno mandato in fumo un camion usato per la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

incendio doloso segheria notteL’ombra della mano del racket dietro l’incendio alla segheria - ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Chi ha agito ha approfittato della sera della vigilia di Natale per entrare in azione. livesicilia.it

