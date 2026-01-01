Il triste capodanno di Milano piazza Duomo deserta già poco dopo la mezzanotte | il video

A Milano, il capodanno 2024 si è svolto in modo diverso dal solito, con Piazza Duomo deserta già dopo la mezzanotte. Nonostante le restrizioni, tra cui il limite di presenze, il divieto di alcol e l’uso di fuochi d’artificio, la piazza ha mantenuto un’atmosfera silenziosa e tranquilla. Questo video mostra come le misure abbiano influito sulle celebrazioni tradizionali, creando un’immagine insolita di uno dei luoghi simbolo della città.

Piazza Duomo, come stabilito, poteva ospitare al massimo 4.500 persone. Imposto anche il divieto di assumere alcol, portare bottiglie di vetro e sparare fuochi d'artificio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Capodanno 2026 a Milano: nottata tranquilla, alle 2 piazza Duomo era già vuota Leggi anche: Capodanno a Napoli, due incendi segnalati poco dopo mezzanotte La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capodanno, fuochi d'artificio e musica in piazza: tutti i dettagli della serata; Albertino: «Non accetto di invecchiare, ma sono al top. Triste vedere i ragazzini in discoteca che filmano e non ballano»; Buon anno: le frasi migliori per fare gli auguri a Capodanno 2026; Trieste saluta il 2026 con il “One Night Show” in piazza Unità. Capodanno in piazza nelle città italiane: da Roma a Milano, il programma degli eventi - Roma propone il concertone al Circo Massimo, Napoli punta su un cast pop, Firenze e Torino scelgono format diffusi, Bologna mantiene il rito del Vecchione, a Genova i Pinguini Tattici Nucleari, da Bar ... italiaoggi.it

Capodanno in piazza 2026: eventi da non perdere nelle principali città italiane - Ecco una selezione delle proposte più interessanti per la notte di San Silvestro. skuola.net

Milano, limitazioni in Duomo per Capodanno: 4.500 persone in piazza, no alcol e fuochi - Sono queste le limitazioni volute dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Milano, con ... tg24.sky.it

Che cosa triste festeggiare sparando botti #labodifsegnala #capodanno - facebook.com facebook

We Will Rock You: a #Trieste capodanno a teatro con le canzoni dei #QueendomTheSeries #fvg @ilRossetti x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.