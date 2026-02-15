Nuovi autobus in Atm la presentazione a piazza Duomo

L’Atm ha annunciato l’arrivo di nuovi autobus, una decisione che mira a migliorare il servizio di trasporto pubblico in città. Il 20 febbraio, in piazza Duomo, verrà inaugurato ufficialmente il primo veicolo, alla presenza di autorità e rappresentanti dell’azienda. Durante l’evento, verranno mostrati i dettagli tecnici e le caratteristiche dei nuovi mezzi, pronti a sostituire i modelli più vecchi e a offrire un viaggio più confortevole ai passeggeri.

A meno di modifiche nel programma per le dimissioni del Cda della società. Appuntamento il 20 febbraio Altri autobus in arrivo all'Atm. Saranno presentati con tutti i dettagli del caso in il 20 febbraio quando si svolgerà a piazza Duomo il taglio del nastro. A meno di modifiche del programma visto che tutti i Cda delle società comunali, Atm compresa, dovranno lasciare l'incarico per le prossime elezioni comunali. Nel sito della società si legge che "La flotta su gomma è in continuo potenziamento, ad oggi sono a disposizione dei cittadini 104 bus. A oggi Atm vanta la presenza sul territorio con 41 linee bus feriali e 17 festive".