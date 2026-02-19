Victoria’s Secret e Epstein | Wexner racconta alla commissione Usa un rapporto di fiducia sfociato in abusi

Les Wexner ha raccontato alla commissione Usa come il suo rapporto di fiducia con Jeffrey Epstein si sia trasformato in un incubo di abusi. L’ex patron di Victoria’s Secret ha spiegato di aver conosciuto Epstein nel 1987 e di avergli affidato le sue finanze, ma poi si è reso conto delle sue azioni criminali. Wexner ha detto di aver tagliato ogni rapporto con Epstein nel 2007, dopo aver scoperto le sue vere intenzioni. La testimonianza si concentra sulle relazioni personali e finanziarie tra i due.

L’ombra di Epstein su Victoria’s Secret: l’ex patron Wexner parla alla commissione Usa. Washington, 19 febbraio 2026 – Les Wexner, storico amministratore delegato di Victoria’s Secret, ha testimoniato ieri davanti a una commissione della Camera statunitense, descrivendo Jeffrey Epstein come un individuo “diabolico e truffatore”. La deposizione, parte di un’indagine più ampia sulle attività del finanziere condannato per reati sessuali, getta nuova luce sui possibili legami tra Epstein e il marchio di intimo, e sul potenziale sfruttamento di giovani donne. La testimonianza, riservata agli abbonati premium, rappresenta un passo avanti nella ricerca di verità su una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu I rapporti ambigui finanziari tra l’ex patron di Victoria’s Secret, Les Wexner, e Jeffrey EpsteinLes Wexner, ex patron di Victoria’s Secret, ha deciso di raccontare i suoi rapporti finanziari con Jeffrey Epstein, morto nel 2019, dopo aver scoperto dettagli inquietanti sulla sua amicizia con il finanziere. Epstein files, il ministero Usa ripete: «Censurate scene di abusi e morte»Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato di aver censurato alcune scene di abusi e decessi nei documenti su Epstein, a causa di contenuti sensibili. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’ex patron di Victoria’s Secret: Epstein diabolico e truffatore; Usa, Les Wexner depone al Congresso: nuovi dettagli sui file Epstein; Kristel Gorret, da Aosta sogna le grandi passerelle firmate Victoria’s Secret; Ex capo di Victoria's Secret: Epstein è un truffatore. Victoria’s Secret e la fine di un’epocaLa nuova tendenza di ritorno alla vita analogica è pagare dei servizi che ti spediscono della posta via posta Da questa idea nasce Perch Post, un gruppo di persone che, in cambio di una piccola ... rivistastudio.com Ex capo di Victoria's Secret: «Epstein è un truffatore»Il miliardario è uno dei tanti personaggi vicini al finanziere pedofilo chiamati a testimoniare davanti alla commissione di vigilanza della Camera nell'ambito delle indagini in corso ... ticinonews.ch Aostana, giovanissima, sogna le passerelle di Victoria’s Secret: Kristel Gorret, modella per l’agenzia LaEffe, si presenta ai lettori... facebook FT: Epstein versò un centinaio di milioni $ a Wexner (Victoria Secret), un parziale rimborso di quanto gli aveva sottratto. x.com