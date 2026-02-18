I rapporti ambigui finanziari tra l’ex patron di Victoria’s Secret Les Wexner e Jeffrey Epstein

Les Wexner, ex patron di Victoria’s Secret, ha deciso di raccontare i suoi rapporti finanziari con Jeffrey Epstein, morto nel 2019, dopo aver scoperto dettagli inquietanti sulla sua amicizia con il finanziere. Durante l’audizione al Congresso, Wexner ha ammesso di aver affidato a Epstein alcuni investimenti e di essersi allontanato da lui anni fa, ma ha anche ammesso di aver ignorato alcuni segnali preoccupanti. Un dettaglio concreto emerso è che Epstein gestiva alcune proprietà di Wexner, tra cui una villa a New York, che ora sono sotto indagine.

Il presidente e amministratore delegato di L Brands, Les Wexner, testimonia oggi davanti al Congresso degli Stati Uniti per parlare dei suoi rapporti decennali con Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali e morto suicida nel 2019, al centro di una vicenda che sta scuotendo l’establishment non solo statunitense. Per anni, Epstein è stato il gestore del patrimonio di Wexner (stimato oggi da Forbes in circa 9 miliardi di dollari) ottenendone un controllo quasi totale mentre il miliardario costruiva un impero della moda e del benessere. A metà anni Ottanta, quando si conobbero, l’imprenditore aveva ormai trasformato un negozio Limited a Columbus, nell’Ohio, in un contenitore di simboli della cultura e del business di quel periodo – tra cui il marchio di lingerie, Victoria’s secret – che in seguito avrebbe inglobato tra gli altri anche Abercrombie & Fitch e White Barn Candle Co. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

