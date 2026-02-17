Epstein files il ministero Usa ripete | Censurate scene di abusi e morte

Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato di aver censurato alcune scene di abusi e decessi nei documenti su Epstein, a causa di contenuti sensibili. La deputata repubblicana Mace ha spiegato che molti file rimangono ancora nascosti al pubblico. Nel frattempo, Giuffrè, una delle vittime più note, ha riferito di aver visto Epstein filmare tutto e di essere stato usato per ricattare figure influenti.

«In coerenza con quanto previsto dalla legge, il Dipartimento della Giustizia, previa consultazione con i legali delle vittime e con le vittime stesse, ha intrapreso un processo esteso per identificare e oscurare “le porzioni separabili dei documenti che (a) contengono informazioni personali identificative delle vittime . la cui divulgazione costituirebbe un’invasione chiaramente ingiustificata della privacy personale; (b) raffigurano o contengono materiale di abuso sessuale su minori (Csam) .; (c) metterebbero a rischio un’indagine federale in corso o un procedimento penale pendente, a condizione che tale trattenimento sia ristretto in modo mirato e temporaneo; e (d) raffigurano o contengono immagini di morte, abuso fisico o lesioni di qualsiasi persona”». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info

Negli Epstein Files nomi, foto e video delle vittime nude: il Dipartimento Usa non le he censurate. Il mistero sul figlio segretoIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato venerdì una montagna di documenti relativi al caso Epstein.

Epstein files, via dall’Onu il volto Usa della lotta contro gli abusi sui minoriL’ex presidente della World Childhood Foundation Usa si dimette dall’Agenzia delle Nazioni Unite.

Epstein Files: l’impero fatto di soldi, ricatti e abusi

