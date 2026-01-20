A Vibo Valentia, una bambina di due anni e mezzo è deceduta al Pronto Soccorso dell’ospedale locale, dopo essere stata trasportata d’urgenza dai genitori a causa di problemi respiratori. La causa del decesso è stata attribuita a un episodio di soffocamento da wurstel. La comunità è in lutto per questa tragedia che ha colpito una famiglia e l’intera città.

Tragedia a Vibo Valentia, dove una bambina di appena due anni e mezzo è morta al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino dopo essere stata trasportata d’urgenza dai genitori a causa di gravi difficoltà respiratorie. Secondo quanto si apprende, la piccola avrebbe ingerito un wurstel che le si sarebbe rimasto incastrato in gola, impedendole di respirare. Le condizioni della bambina, giunta in ospedale in arresto cardio-respiratorio, sono apparse subito disperate. I medici del reparto di Rianimazione hanno tentato ogni possibile manovra per salvarla, ma ogni intervento si è rivelato vano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vibo Valentia, bambina di due anni muore soffocata da un wurstel

Tragedia a Vibo Valentia: bambina di due anni muore soffocata da un wurstelUna tragedia si è verificata a Vibo Valentia, dove una bambina di circa due anni e mezzo è deceduta in ospedale a seguito di un episodio di soffocamento, presumibilmente causato dall’ingestione di un wurstel.

Tragedia a Vibo Valentia: bambina di 2 anni muore soffocata da un wurstelA Vibo Valentia, una bambina di due anni ha perso la vita a causa di un episodio di soffocamento, presumibilmente dovuto all'ingestione di un wurstel.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tragedia nel vibonese: una bimba muore soffocata dopo aver ingerito un wurstel; Mangia un wurstel e muore soffocata a 2 anni, tragedia a Vibo Valentia: inutile la corsa in ospedale; Tripla Befana a Reggio Calabria; Faboo al Teatro Comunale di Filadelfia: magia e creatività per bambini e adulti.

Tragedia a Vibo Valentia: bambina di 2 anni muore soffocata da un wurstel - Una bambina di due anni e mezzo è deceduta al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia dopo essere stata trasportata d’urgenza dai genitori a seguito di serie difficoltà respiratorie per via di ... msn.com

Vibo Valentia: bambina di due anni muore soffocata da un wurstel - Tragedia a Vibo Valentia, dove una bambina di appena due anni e mezzo è deceduta al Pronto Soccorso dell'ospedale cittadino dopo essere stata trasportata d'urgenza dai genitori a causa di gravi diffic ... msn.com

Tragedia a Vibo Valentia dove una bimba di due anni è morta dopo essersi soffocata, forse mangiando un wurstel. L'episodio è successo nella tarda mattinata di oggi. La piccola ha ingerito l'alimento è andato ad ostruire le vie respiratorie. Non riuscendo a s - facebook.com facebook

Dramma a Vibo Valentia, bimba di due anni muore soffocata da un wurstel x.com