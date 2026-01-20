Dramma a Vibo Valentia bimba di due anni muore soffocata da un wurstel

A Vibo Valentia, una bambina di due anni è deceduta a causa di un episodio di soffocamento causato da un wurstel. I genitori, intervenuti prontamente, hanno cercato di soccorrerla e l'hanno portata immediatamente al pronto soccorso locale. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione nella comunità, mentre le autorità sono impegnate nelle verifiche per accertare le circostanze dell’accaduto.

I genitori hanno tentato di soccorrere la bimba e l’hanno portata immediatamente al pronto soccorso cittadino. All’arrivo in ospedale, però, le condizioni della piccola erano già disperate. Inutili i tentativi di salvarla.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

