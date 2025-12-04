Il vaccino contro l' herpes zoster può prevenire la demenza

AGI - Il vaccino contro l'herpes zoster riduce il rischio di demenza e potrebbe rallentarne la progressione in pazienti che hanno già ricevuto la diagnosi. Lo rivela uno studio condotto da una squadra di ricerca della Stanford Medicine, pubblicato su Nature e su Cell. L' herpes zoster è un' infezione virale che provoca un'eruzione cutanea dolorosa e ha origine dallo stesso virus che causa la varicella, il varicella-zoster. Dopo aver contratto la varicella, solitamente durante l'infanzia, il virus rimane dormiente nelle cellule nervose per tutta la vita. Nelle persone anziane o con un sistema immunitario indebolito, il virus dormiente può riattivarsi e causare l'herpes zoster. 🔗 Leggi su Agi.it

