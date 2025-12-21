Violino e piano, viaggio nel tardo romanticismo.

Si apre oggi alle 10.30 al Ridotto la rassegna di Ferrara Musica con

Oggi alle 10.30 la rassegna di Ferrara Musica al Ridotto ospiterà una delle giovani violiniste italiane di maggior curriculum, Lucilla Rose Mariotti, in duo con il pianista Alessio Enea. Lumière du temps è il tema del recital che si intitola come il loro ultimo cd, edito da Orchid Classic, omaggio esteso e articolato alle Belle Époque. Propone un’intima esplorazione dedicata alla musica da camera per violino e pianoforte tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, compiendo così un affascinante viaggio nell’eleganza del Salotto europeo e nel virtuosismo tardo-romantico; il percorso si apre e si chiude con il compositore inglese Edward Elgar (1857-1934), le cui delicate miniature Chanson de Matin op. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

