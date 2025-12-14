’Le note degli angeli’ Schiaffino e La Fauci alla chiesa metodista

Nell'atmosfera di attesa natalizia, la musica assume un ruolo speciale come veicolo di spiritualità e speranza. Con le note degli angeli, Schiaffino e La Fauci si confrontano con la chiesa metodista, creando un momento di riflessione e serenità che illumina il cuore in questo periodo di festa.

A volte, nell'attesa silenziosa del Natale, la musica sembra farsi messaggera di una dimensione più luminosa. È lo spirito che anima Le note degli angeli, il concerto per arpa e flauto traverso che oggi, alle 17.30, risuonerà nella chiesa metodista di via Da Passano. Protagoniste due musiciste liguri di grande esperienza, Michela La Fauci all'arpa e Silvia Schiaffino al flauto, interpreti capaci di far dialogare secoli di storia musicale con una sensibilità tutta contemporanea. Il programma attraversa un arco temporale vastissimo: dalla melodia cinquecentesca di Greensleeves ai capolavori di Bach e Mozart, dalle atmosfere impalpabili di Fauré alle pagine evocative di Massenet, fino alle invenzioni moderne di Deborah Henson-Conant.