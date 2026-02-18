Scandicci | cadavere di una donna decapitata trovato nell’ex area Cnr Indaga la Procura

A Scandicci, la scoperta di un cadavere decapitato ha sconvolto la zona, avvenuta nell’area dismessa dell’ex Cnr. La vittima, ancora senza identità, è stata trovata ieri mattina da un passante che ha chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti subito e hanno isolato l’area, mentre il magistrato Alessandra Falcone ha avviato le indagini. Per ora, gli investigatori cercano di capire cosa abbia portato a questa tragedia e se ci siano testimoni o elementi utili.

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato oggi, 18 febbraio 2026, a Scandicci, all'interno dell'area dell'ex Cnr. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Firenze, Alessandra Falcone. Al momento non si conoscono altri dettagli. Sul posto sono tutt'ora in corso i rilievi della scientifica dei carabinieri. Presenti anche il medico legale e il magistrato di turno della procura di Firenze, Alessandra Falcone. Gli agenti della polizia locale hanno recintato la zona del ritrovamento.