Tuttohotel Napoli si conferma laboratorio nazionale per l’innovazione turistica

Tuttohotel Napoli si distingue come evento di riferimento nel settore turistico e alberghiero del Centro-Sud Italia. In corso alla Mostra d’Oltremare fino al 14 gennaio, la sesta edizione presenta innovazioni nel design, soluzioni per il settore e opportunità di networking. Un’occasione per professionisti di approfondire le tendenze e le novità che guidano l’evoluzione del turismo e dell’ospitalità nella regione.

Innovazione, design e networking tornano protagonisti alla Mostra d'Oltremare, dove prosegue fino a mercoledì 14 gennaio la sesta edizione di Tuttohotel, la fiera B2B di riferimento per il settore alberghiero ed extra-alberghiero del Centro-Sud Italia. Un appuntamento ormai consolidato per i professionisti dell'ospitalità, che al taglio del nastro, lunedì 12 gennaio, ha visto la partecipazione di Vincenzo Maraio, assessore al Turismo, promozione del territorio e transizione digitale della Regione Campania, Teresa Armato, assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Francesca Pagliari, presidente di Federalberghi Napoli, Luca De Siero, consigliere nazionale Italgrob, Remo Minopoli, presidente della Mostra d'Oltremare, Maria Caputo, consigliere delegato dell'ente fieristico, e Raffaele Biglietto, ideatore e direttore di Tuttohotel.

